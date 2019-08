Bundesbürger nutzen Blick hinter die Regierungs-Kulissen

Der bereits traditionelle Tag der offenen Tür der Bundesregierung ist auch in diesem Jahr auf reges Interesse bei den Bundesbürgern gestoßen. Zum 21. Mal öffneten das Bundeskanzleramt, die 14 beteiligten Ministerien und das Bundespresseamt ihre Türen und konnten an diesem Wochenende rund 137.400 Besuche verzeichnen, teilte die Bundesregierung am Sonntagabend in einer Pressemitteilung mit.

Gäste aus nah und fern nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort über die Arbeit der Bundesregierung zu informieren und Ministerinnen und Minister zu treffen. Neben Informationen zur Regierungsarbeit gab es ein vielfältiges Angebot an Diskussionen, Ausstellungen, Architekturführungen, Mitmach-Aktionen und Kinderunterhaltung.

Besonders das Bundeskanzleramt übte wie in den Vorjahren große Anziehungskraft auf die Gäste aus. Viele wollten Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Rundgang treffen und ein Bild oder ein Autogramm ergattern. Als besondere Gäste begrüßte die Bundeskanzlerin am Sonntag die Olympiasiegerin und ehemalige Bahnradfahrerin Kristina Vogel und einen der erfolgreichsten deutschen Skirennläufer, Felix Neureuther, auf der Bühne im Kanzlerpark.