Länder-Beratungen am 10. August 2021: Die Ministerpräsidenten der Länder wollen sich bereits am Dienstag, den 10.08.2021 zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie abstimmen.

Damit findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) deutlich früher als geplant statt. Ursprünglich war die nächste MPK für Ende August terminiert.