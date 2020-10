Bund-Länder-Gipfel zu Corona

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich am Mittwoch in Berlin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder zum weiteren Vorgehen in Zeiten der Corona-Pandemie beraten.

Ziel von Bund und Ländern in den kommenden Wochen wird es bleiben, die Infektionsdynamik mit Covid 19 in Deutschland unter Kontrolle zu behalten. Die Kanzlerin warnte zugleich davor, dass die Lage außer Kontrolle geraten könnte und es deshalb wichtig sei, „dass alle mitmachen“.

„Wir müssen die Zahl der Kontakte da reduzieren, wo die Infektionszahlen hoch sind, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten“, sagte Merkel nach der Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Pandemie.

Der Beschluss von Bund und Ländern sieht unter anderem vor: Spätestens bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen eine ergänzende Maskenpflicht, eine Sperrstunde um 23 Uhr sowie Feiern im Familien- oder Freundeskreis zu begrenzen. Hier geht´s zum vollständigen Bund-Länder-Beschluss.