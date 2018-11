Büroturm in Mexiko-Stadt prämiert

Bürohochhaus „Torre Reforma“ in Mexiko-Stadt gewinnt Internationalen Hochhaus Preis 2018: Das Finale um den Internationalen Hochhaus Preis (IHP) 2018 ist entschieden. Der Büroturm Torre Reforma in Mexiko-Stadt von L. Benjamín Romano gewinnt den mit 50.000 Euro dotierten Wettbewerb um das weltweit innovativste Hochhaus.

Der Architekt Benjamín Romano nahm die Preisstatuette und das Preisgeld im Rahmen des Festaktes in der Frankfurter Paulskirche entgegen. „Dieser Preis bedeutet mir besonders viel, weil er von meinen Fachkollegen kommt“, sagte der frisch gekürte Preisträger.

Der Torre Reforma war das Gebäude, das sowohl die Ingenieure als auch die Architekten in der Jury am stärksten begeisterte – als meisterhafter Ausdruck eines neuen Nachdenkens über das Hochhaus und somit als würdiger Preisträger, hieß es zur Begründung. Es sei ein Gebäude, das in den Augen der gesamten Jury all das verkörpere, was sich Romano selbst zum Ziel gesetzt hat: Nachhaltigkeit, modernste Technologie und gut strukturierte Räume kunstvoll miteinander zu verbinden.

Der Internationale Hochhaus Preis wird gemeinsam von der Stadt Frankfurt am Main, dem Deutschen Architekturmuseum und der DekaBank initiiert und wurde 2004 zum ersten Mal vergeben. Seitdem wird er alle zwei Jahre kooperativ organisiert und finanziert. Somit fand in diesem Jahr die Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche zum achten Mal statt.