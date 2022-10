Am heutigen Dienstag wurde die 74. Frankfurter Buchmesse eröffnet. Gastland bei der Buchmesse in Frankfurt ist in diesem Jahr Spanien.



In Anwesenheit des spanischen Königspaares, König Felipe VI und Königin Letizia, sowie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender wurde die Buchmesse 2022 eröffnet.