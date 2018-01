Brückenbauer und Vorbilder: WEF ehrt Cate Blanchett, Shah Rukh Khan und Elton John

Für ihre Rolle als Brückenbauer und gesellschaftliche Vorbilder ehrt das Weltwirtschaftsforum (WEF) die Schauspieler Cate Blanchett (48) und Shah Rukh Khan (52) sowie den Musiker Elton John (70). «Ihr Einsatz für Würde und die Aufrechterhaltung zentraler menschlicher Werte dienen als Inspiration für uns alle, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in denen Mitgefühl mehr denn je benötigt wird», begründete die Vorsitzende des WEF-Kunstforums, Hilde Schwab, die Entscheidung am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Auszeichnungen sollen zum Auftakt des WEF-Jahrestreffens am 23. Januar im schweizerischen Davos überreicht werden.

Die Australierin Blanchett wird für ihren Einsatz für Flüchtlinge geehrt, der Brite Sir Elton John für den Kampf gegen Aids und das HI-Virus. Bollywood-Star Shah Rukh Khan setzt sich besonders für Frauen- und Kinderrechte in seiner Heimat Indien ein.

Im vergangenen Jahr hatte das WEF unter anderem die deutsche Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter mit einem Chrystal Award ausgezeichnet. Anlass war ihr Einsatz für die Karrieren junger begabter Künstler. Außer ihr waren 2017 die kolumbianische Popsängerin Shakira, die sich als Botschafterin des UN-Kinderhilfswerks Unicef um frühkindliche Erziehung sorgt, sowie Hollywood-Schauspieler Forest Whitaker geehrt worden.