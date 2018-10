Britney Spears wieder in Las Vegas zu bestaunen

Gut vierzehn Monate nach ihrer letzten Show in Las Vegas, kehrt Popstar Britney Spears in die weltweite Hauptstadt des Glücksspiels mit einer neuen Dauer-Show zurück. Auftakt ihrer neuen Bühnenshow „Domination“ wird im Februar 2019 im Park Theater des Hotel Park MGM sein.

„Ich bin hocherfreut mit einer brandneuen Show nach Vegas zurückzukommen. Tickets werden am Freitag, den 26. Oktober in den Verkauf gehen“, twitterte die US-Sängerin. Fans ihrer Mailing-Liste können bereits ab dem 19. Oktober Tickets in einem exklusiven Vorverkauf erwerben, teilte die 36-Jährige weiter mit.

Die Sängerin war zuvor von Dezember 2013 bis Dezember 2017 mit ihrer Show „Piece of Me“ im Axis-Theater im Planet Hollywood Resort and Casino in Las Vegas zu sehen gewesen.