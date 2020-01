British Airways streicht China-Flüge

Die Airline British Airways fliegt wegen des Coronavirus ab sofort nicht mehr direkt nach China. Die Maßnahme gelte wegen der aktuellen Coronavirus-Epidemie ab sofort, teilte die Fluggesellschaft mit.

Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus 2019-nCoV in der Volksrepublik ist mittlerweile auf etwa 6.000 gestiegen. Das Virus hat bislang mehr als 130 Todesfälle verursacht und sich in ganz China und in mehr als einem Dutzend anderer Staaten verbreitet.

Auch in Deutschland wurden mittlerweile vier Coronavirus-Fälle in Bayern nachgewiesen. Die Infizierten wurden isoliert und befinden sich in einer Klinik in München. Aktuell laufen Tests, ob es noch weitere Fälle gibt.