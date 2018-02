Bei der Verleihung der Brit Awards in Großbritannien sind die R’n’B-Sängerin Dua Lipa und der Rapper Stormzy mit den Preisen als beste weibliche und bester männlicher Künstler ausgezeichnet worden. Stormzy erhielt zudem den besonders begehrten Preis für das beste britische Album („Gang Signs & Prayer“). Als beste internationale Gruppe wurde am Mittwochabend in der Londoner 02-Arena die Foo Fighters aus den USA ausgezeichnet.