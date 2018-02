Brief mit weißem Pulver geöffnet: Frau von Trump Jr. im Krankenhaus

Die Schwiegertochter des US-Präsidenten, Vanessa Trump, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie einen Umschlag mit einer unbekannten Substanz geöffnet hatte. Der Brief war an Donald Trump Jr., dem ältestem Sohn von US-Präsident Donald Trump, in seiner Wohnung in Manhattan adressiert.

Trumps Schwiegertochter und zwei weitere Menschen wurden von Feuerwehrleuten dekontaminiert und vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der New Yorker Polizei sei in dem Brief weißes Pulver gewesen. Ein Test hätte inzwischen ergeben, dass es ungefährlich sei.

Vanessa Trump ist seit 2005 mit Donald Trump Jr. verheiratet. Die beiden haben fünf gemeinsame Kinder. Davor arbeitete die 40-Jährige als Model. Donald Trump Jr. (40) führt die Geschäfte der Trump Organization seit dem Amtsantritt seines Vaters gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Eric weiter.