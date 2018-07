Brexit-Minister Davis geht, Raab kommt

Nach dem Rücktritt des britischen Brexit-Ministers David Davis hat sich Premierministerin Theresa May für Dominic Raab als Nachfolger entschieden. Das teilte die britische Regierung am Montag mit. Raab hatte bisher den Posten eines Staatssekretärs im Bauministerium inne.

Davis war zuvor im Streit über die neue Brexit-Strategie der britischen Regierung zurückgetreten. In einem Brief an May hatte er diesen Schritt damit begründet, dass die neue politische Linie Großbritannien in eine „schwache Verhandlungsposition“ treibe. Er sei bereits in den vergangenen Monaten öfter nicht mit der Regierungsposition einverstanden gewesen.