Brexit flexibel – bis 31. Oktober

Das Trauerspiel um den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs geht in die Verlängerung – EU-Staaten und Briten einigen sich auf Brexit-Verlängerung bis Ende Oktober: Großbritannien bekommt einen weiteren Aufschub beim Brexit. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich in der Nacht auf Donnerstag bei einem Sondergipfel in Brüssel auf eine Verschiebung eines neuen Austritts-Termins bis spätestens 31. Oktober 2019 verständigt. Der Termin ist damit flexibel, Großbritannien kann somit auch bereits früher austreten.

EU-Ratspräsident Donald Tusk appelierte an London die Zeit zu nutzen um eine gute Lösung zu finden. Premierministerin Theresa May hatte zuletzt offiziell nur um einen Brexit-Aufschub bis zum 30. Juni gebeten, erklärte aber bereits in der Nacht, die von der Rest-EU angebotene Verlängerung bis Ende Oktober annehmen zu wollen. Damit gilt es als wahrscheinlich, dass die Briten bei der Europawahl Ende Mai teilnehmen werden.