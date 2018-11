Brexit-Erklärung: Entwurf steht

Brexit-Verhandlungen – EU-Kommission und Großbritannien einigen sich über Brexit-Entwurf: Die Unterhändler der britischen Regierung und der EU-Kommission haben sich auf eine Brexit-Erklärung geeinigt, die die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien regeln soll.

Er habe soeben den EU-Mitgliedsstaaten den Entwurf einer Erklärung zur künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien geschickt, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Der Kommissionspräsident habe ihn darüber informiert, dass die Unterhändler der Erklärung zugestimmt hätten. Die Billigung der Erklärung durch die Staats- und Regierungschef stünde aber noch aus, so Tusk weiter.

Am 16. November hatte das britische Kabinett den von May vorgelegten Entwurf eines Brexit-Deals gebilligt. Die EU hatte daraufhin für den 25. November einen Brexit-Sondergipfel einberufen. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union soll am 29. März 2019 rechtskräftig werden.