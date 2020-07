Die Spannung hat ein Ende, die Entscheidung ist gefallen: Die Fußballer des SV Werder Bremen bleiben auch in der Saison 2020/2021 erstklassig. In der Relegation setzte sich Bremen gegen den 1. FC Heidenheim durch.

Nach dem torlosen Remis im Hinspiel in der vergangenen Woche holten die Hanseaten im Rückspiel in Heidenheim ein 2:2-Unentschieden und sicherten sich damit den Verbleib in der Fußball-Bundesliga.