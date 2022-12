Brasilien und Kroatien ziehen ins Viertelfinale ein

Die Fußballer aus Brasilien und Kroatien haben das Viertelfinale bei der WM in Katar erreicht.



Brasilien siegte am Montag souverän im Achtelfinale gegen Südkorea mit 4 zu 1. Bereits zuvor setzte sich Kroatien gegen Japan mit 3 zu 1 im Elferschießen durch.



Am Dienstag finden die letzten Achtelfinalpaarungen statt. Spanien trifft auf Marokko und Portugal auf die Schweiz.