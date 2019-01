Brasilien: Mindestens 200 Vermisste nach Dammbruch

Mindestens 200 Vermisste nach Dammbruch und Schlammlawine in Brasilien: In Brasilien ist am Freitag ein großer Staudamm gebrochen. Mindestens 200 Menschen werden nach Angaben der örtlichen Rettungskräfte vermisst. Das Unglück ereignete sich im Tal des Rio Doce in der Nähe der Gemeinde Brumadinho südwestlich von Belo Horizonte.

Bereits 2015 hatte es hier einen Dammbruch gegeben, der eine Umweltkatastrophe auslöste. Tonnen von Schlamm voller Arsen, Blei, Kupfer und Quecksilber ergossen sich in die Landschaft und den Rio Doce. In der Gegend wird Bergbau betrieben.