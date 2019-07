Gewalt in brasilianischen Gefängnissen ist „leider“ keine Seltenheit. Doch was nun bei einem Gefängnisaufstand im Norden Brasiliens am Montag passierte ist erschreckend.

Bei Kämpfen zweier rivalisierender Gangs im Altamira-Gefängnis im Bundesstaat Pará sind mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen.

Laut Medienberichten sollen mehr als ein halbes Dutzend der Getöteten enthauptet worden sein.