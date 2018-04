Brandenburger gewinnt 7-Millionen-Jackpot

Brandenburg hat seinen ersten Lotto-Millionär des Jahres 2018. Ein bislang unbekannter Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus Teltow-Fläming knackte am vergangenen Samstag den 7-Millionen-Jackpot der ersten Gewinnklasse im Lotto 6aus49. Der Glückspilz war deutschlandweit der einzige Tipper dem ein Volltreffer glückte. Für „6 Richtige plus Superzahl“ erhält der Brandenburger genau 7.135.158,60 Euro ausbezahlt, teilte die Lottogesellschaft mit. Die Statistik seit 1991 weist damit 92 Millionengewinne im Land aus.

Zuvor war der Jackpot in zwei Spielrunden in Folge unberührt geblieben. Am Mittwoch startet der Jackpot im Lottoklassiker mit rund 1 Million Euro wieder von vorne.