Boxen: Joshua Siegeszug setzt sich fort

Im Schwergewichts-Boxen hat Anthony Joshua seine Sammlung an WM-Gürteln vergrößert. Nach WBA und IBF ist der Brite seit Samstag auch WBO-Champion. Joshua besiegte am Abend in Cardiff (Wales) vor gut 78.000 Zuschauern Joseph Parker einstimmig nach Punkten und ist damit auch in seinem 21. Profikampf als Sieger aus dem Ring gegangen.

Der 28-Jährige ist damit auf dem besten Weg zur Box-Legende. Dafür fehlt dem Engländer in der Königsklasse des Boxens nur noch der WBC-Titel zum Vierfach-Weltmeister. Den WBC-Gürtel hält derzeit der Amerikaner Deontay Wilder.