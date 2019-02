Box-Fans können sich in gut dreieinhalb Monaten auf einen Leckerbissen in der Schwergewichtsklasse freuen. Der britische Box-Weltmeister Anthony Joshua (29) wird am 1. Juni seine WM-Gürtel der Verbände WBO, WBA und IBF gegen Jarrell Miller (30) aus den USA verteidigen, teilte Joshua in einer Instagram-Videobotschaft mit.

Der Boxkampf findet im Madison Square Garden in New York statt. Joshua, der in 21 von 22-WM-Kämpfen per K.o. siegte – wird damit seinen ersten Kampf in den USA betreiten.