Formel-1-Pilot Valtteri Bottas (Mercedes) hat am Sonntag das Rennen in Japan gewonnen. Zweiter in Suzuka wurde nach 53 Runden Sebastian Vettel (Ferrari), Dritter wurde Titelverteidiger Lewis Hamilton im zweiten Mercedes.

In der Fahrerwertung führt Hamilton nach 17 von 21 Rennen weiter souverän. Der Brite hat nun 338 Punkte auf dem Konto. Dahinter folgen sein Teamkollege Bottas (274 Punkte), Dritter ist Charles Leclerc (Ferrari) mit 223 Punkten.