Bosse mit „Alles ist jetzt“ auf Platz 1

Bosse steht mit „Alles ist jetzt“ an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die ehemalig erstplatzierten Bonez MC & RAF Camora rutschten mit „Palmen aus Plastik 2“ auf Rang zwei ab. Neu in den Album-Charts ist Maite Kelly mit „Die Liebe siegt sowieso“ auf Platz drei.

In den Single-Charts steigen Dynoro & Gigi D`Agostino mit „In My Mind“ von Rand vier auf Rang eins auf. Bonez MC & RAF Camora stehen mit „500 PS“ nur noch auf Platz zwei. Neu in den Charts sind Capital Bra feat. Samra & AK Ausserkontrolle mit „Fightclub“ auf dem dritten Platz.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.