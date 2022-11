Borussia-Duell am Freitag

Am Freitag startet der 15. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Am Abend (20.30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Das Borussia-Duell gibt es auch live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen.