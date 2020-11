Ganz oben in den Musik-Charts: Bonez MC führt in der Woche vom 06.11. bis 12.11.2020 die Album- und Single-Charts an.

In den Album-Charts liegt er an der Spitze mit seinem Album „Hollywood Uncut“, bei den Single-Charts belegt er Rang eins mit seinem Song „Angeklagt“.

Die offiziellen deutschen Album- und Single-Charts, werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.