Bonez MC & RAF Camora an der Spitze der Album- und Single-Charts

Bonez MC & RAF Camora stehen mit „Palmen aus Plastik 2“ an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Bonez MC & RAF Camora sind dabei neu eingestiegen. Auf Platz zwei sind ebenfalls als Neueinsteiger Element Of Crime mit „Schafe, Monster und Mäuse“. Ebenfalls neu in den Charts sind Böhse Onkelz mit „Kneipenterroristen“ auf Platz drei.

In den Single-Charts klettern Bonez MC & RAF Camora mit „500 PS“ vom sechsten auf den ersten Platz. Ebenfalls in den Rängen gestiegen sind Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz mit „Kokain“, voher Rang vier nun Rang zwei. Neu auf Platz drei sind Bonez MC & RAF Camora mit „Nummer unterdrückt“ Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.