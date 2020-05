Bochum, Aue und KSC siegen

Zum Auftakt des 26. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga bzw. am ersten Spieltag nach der Corona-Zwangspause hat der VfL Bochum zu Hause souverän gegen den aktuell Tabellenvierten 1. FC Heidenheim mit 3:0 gewonnen.

Die weiteren Ergebnisse in Liga 2 vom Samstagnachmittag: FC Erzgebirge Aue siegt gegen den SV Sandhausen 3:1, Jahn Regensburg und Holstein Kiel trennen sich 2:2 und der Karlsruher SC gewinnt gegen SV Darmstadt 98 mit 2:0.

Am Sonntag wird der 26. Spieltag fortgesetzt. Dann ist auch das Top-Trio Bielefeld (gegen Osnabrück), Stuttgart (in Wiesbaden) und Hamburg (in Fürth) im Einsatz.