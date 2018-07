BLP berät Hines bei Erwerb des Zalando-Campus

Die internationale Wirtschaftskanzlei Berwin Leighton Paisner („BLP“) hat Hines beim Erwerb der künftigen Zentrale des Online-Versandhändlers Zalando in Berlin-Friedrichshain beraten.

Das Kaufobjekt besteht aus zwei Gebäuden mit zusammen rund 42.000 Quadratmetern Bürofläche an der Valeska-Gert-Straße in Berlin-Friedrichshain. Hinzu kommen 156 Kfz-Stellplätze. Das Bürogebäude in exponierter Lage im aufstrebenden Berliner Büroteilmarkt Mediaspree ist komplett an Zalando, Europas führender Online-Plattform für Mode und Lifestyle, vermietet und soll im 4. Quartal dieses Jahres fertiggestellt werden.

Hines ist ein weltweit tätiges Immobilieninvestmentunternehmen mit Standorten in 24 Ländern und hat das Objekt für einen Luxemburger Immobilienfonds erworben. Verkäufer ist ein von Capstone gemanagter südkoreanischer Fonds. Der Verkäufer hatte das Objekt erst im letzten Jahr von dem österreichischen Immobilienentwickler UBM im Rahmen eines Asset-Forward-Deals gekauft und veräußerte dieses nun im Rahmen eines komplexen Share Deals an den von Hines beratenen Luxemburger Immobilienfonds weiter. Hines übernimmt auch das langfristige Asset Management für beide Bürogebäude.

Hines wurde bei der Übernahme von einem auf Real Estate-Transaktionen spezialisierten Team von BLP unter der Federführung des Berliner Partners Hanns-William Mülsch, der bereits mehrfach für Hines tätig war, umfassend rechtlich beraten. Unterstützt wurde er von der Berliner Counsel Dr. Katharina von Rosenstiel (Real Estate), dem Frankfurter Partner Boris Strauch (Real Estate) sowie den Berliner Associates Vivian Weyreuther, Gregor Noack und Ann-Katrin Schulte (alle Real Estate).