BKA-Fahndungserfolg: Mutmaßlicher Sexualstraftäter gefasst

Fahndungserfolg für das Bundeskriminalamt (BKA): Der mutmaßliche Sexualstraftäter nach dem öffentlich mit Fotos gesucht wurde, konnte in der Nacht gefasst werden. Die „Fahnung ist erfolgreich beendet. Festnahme des Tatverdächtigen“, teilte das BKA am Dienstagmorgen via Twitter mit. Der 45-jährige Mann soll mehrere Jahre lang zwei Jungen missbraucht und Aufnahmen davon ins Darknet gestellt haben.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Gießen hatte am Montag eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen angeordnet. Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – und das BKA hatten daraufhin die Fotos des Mannes veröffentlicht.

Dem BKA und dem ZIT liegen nach eigenen Angaben mehr als 3800 Bild- und Videodateien vor, die den schweren sexuellen Missbrauch von zwei Kindern durch den Tatverdächtigen in mindestens einem Dutzend Fällen zeigen. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Jungen im Alter von etwa 7 und 10 Jahren. Die Bild- und Videoaufnahmen sind laut den Behörden vermutlich seit Oktober 2014 gefertigt und im Dezember 2017 auf einer kinderpornographischen Plattform – im sogenannten Darknet – veröffentlicht worden.