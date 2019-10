Antrag auf Brexit-Aufschub bei EU

Das offizielle Schreiben der britischen Regierung mit der Bitte um Verschiebung des Brexit-Termins ist offenbar bei EU-Ratspräsident Donald Tusk eingegangen. „Der Antrag auf einen Aufschub ist eingetroffen. Ich werde nun mit den Staats- und Regierungschefs der EU-Länder entsprechende Beratungen aufnehmen, wie auf die Bitte aus London reagiert werden soll“, teilte Tusk um Punkt 23 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit auf Twitter.

Damit war eine zeitgleich von der BBC verbreitete Eilmeldung wohl schon überholt, wonach Johnson den Brief erst um Mitternacht Londoner Ortszeit, also 1 Uhr Brüsseler Zeit, losschicken werde. Johnson werde den Brief angeblich nicht unterschreiben, berichtete die BBC unter Berufung auf eine Quelle aus der Downing Street No. 10.

Johnson wurde per Gesetz gezwungen, den Brief mit der Bitte um Verlängerung bis bis 31. Januar 2020 loszuschicken, selbst der Wortlaut wurde ihm von den Parlamentariern vorgegeben. Er selbst will laut eigener Aussage gar keine Verschiebung, sondern einen Brexit am 31. Oktober um jeden Preis – „mit oder ohne Deal“.