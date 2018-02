Bitte Schuhe putzen „bevor Sie den Schnee betreten“

Alles für die Optik in Pyeongchang: Damit auch alles tip top und hübsch weiß ist, putzen Volunteers bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea Schnee. Nach der Alpinen Kombination im Jeongseon Alpine Centre kratzten die Helfer die verdreckte Schicht im Bereich für die Betreuer ab und schütteten sie in einen Mülleimer.

Damit die Arbeit nicht noch aufwendiger wird, hängen am Eingang zum Zielbereich auch gut sichtbar zwei Schilder: «Bitte putzen Sie ihre Schuhe, bevor sie den Schnee betreten» und «Kein Eintritt mit dreckigen Skischuhen».