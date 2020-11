In Deutschland wurde die Marke von einer Million (1.006.394) Corona-Fällen überschritten (Stand: 27.11.2020, 0 Uhr).

Laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden binnen 24 Stunden 22.806 Neuinfektionen gemeldet.

Neuer Höchstwert bei täglichen Todesfällen

Die Zahl der Covid-19-Todesfälle ist zum Vortag um 426 auf 15.586 gestiegen.

Das ist die bisher höchste Zahl an Toten an einem Tag seit dem Ausbruch der Pandemie in Deutschland.