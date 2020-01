Billie Eilish räumt bei Grammys ab

Die US-Sängerin Billie Eilish gehört zu den großen Gewinnern bei den 62. Grammy Awards. Die 18-jährige Popsängerin räumte bei der Verleihung der Musikpreise 2020 gleich mehrere Auszeichnungen ab.

Eilish wurde unter anderem als „Bester neuer Künstler“ geehrt. Ihr Song „Bad Guy“ gewann sowohl in der Kategorie „Song des Jahres“ als auch in der Kategorie „Aufnahme des Jahres“. Eilish Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ holte den Grammy als „Album des Jahres“.

Die Auszeichnung der Grammys fand im Staples Center in Los Angeles statt. Die begehrten Musikpreise werden in 84 Kategorien vergeben.