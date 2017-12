„Bild“: Wagner-Transfer zum FC Bayern perfekt

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern München ist offenbar perfekt. Wie die „Bild“-Zeitung online berichtet, wechselt der 30-jährige Stürmer für eine Ablöse von bis zu 15 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister und derzeitigen Tabellenführer.

Der gebürtige Münchner kickte bereits mehrere Jahre für die Bayern – unter anderem in der Jugendabteilung, bei den Amateuren. In der Saison 2007/08 absolvierte er vier Spiele bei den Profis. 2008 wechselte Wagner für zwei Jahre zum MSV Duisburg. Von 2010 bis 2016 spielte der Angreifer in Bremen, Kaiserlautern, Hertha BSC Berlin und Darmstadt 98. Seit 2016 steht Wagner bei den Hoffenheimern unter Vertrag.