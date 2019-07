In dieser Woche meldet sich in Deutschland der Hochsommer zurück. Laut aktueller 10-Tages-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt ein Hochdruckgebiet in manchen Regionen im Laufe der Woche für Temperaturen von weit über 30 Grad. Ab der Wochenmitte steigt dann auch die Gefahr von Gewittern.