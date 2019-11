Bielefeld holt Tabellenführung

Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga hat Arminia Bielefeld klar beim 1. FC Nürnberg gewonnen. Die Bielefelder siegten am Sonntag bei den Franken souverän mit 5:1. Dank des Dreiers ist Bielefeld nun Tabellenführer in Liga zwei.

Die Arminia führt die Tabelle nun mit 28 Punkten an. Dahinter folgt der HSV mit 26 Punkten auf Rang zwei. Der VfB Stuttgart ist mit 23 Zählern Tabellendritter.

Am Sonntag gab es noch zwei weitere Zweitliga-Spiele: Der 1. FC Heidenheim gewann gegen Hannover 96 mit 4:0. Der SV Darmstadt 98 und Jahn Regensburg trennten sich 2:2-Unentschieden.