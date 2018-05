BGH verbietet „bekömmliches“ Bier

Für Bier darf nicht mit der Angabe ‚bekömmlich‘ geworben werden.

Die Verwendung des Begriffs „bekömmlich“ in einer Bierwerbung ist unzulässig. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden (AZ.: I ZR 252/16). Der Begriff „bekömmlich“ sei eine gesundheitsbezogene Angabe, die nach EU-Recht für alkoholischen Getränke nicht erlaubt ist, so die Bundesrichter.

Was war passiert?

Die Beklagte betreibt eine Brauerei im Allgäu. Sie verwendet seit Jahrzehnten für ihre Biere den Werbeslogan „Wohl bekomms!“. In ihrem Internetauftritt warb sie für bestimmte Biersorten mit einem Alkoholgehalt von 5,1%, 2,9% und 4,4% unter Verwendung des Begriffs „bekömmlich“.

Der Kläger, ein Verbraucherschutzverband, hatte die Werbeaussage „bekömmlich“ für eine gesundheitsbezogene Angabe bei alkoholischen Getränken mit mehr als 1,2 Volumenprozent nach EU-Recht für unzulässig gesehen und deshalb die Brauerei auf Unterlassung in Anspruch genommen.