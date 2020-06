BFH-Urteil zur Entfernungspauschale

Die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung und erstem Arbeitsplatz gilt arbeitstäglich einen Hin- und einen Rückweg ab. Was aber, wenn der Arbeitnehmer an einem Tag nur Hin- oder nur Rückweg zurücklegt? Dazu hat der Bundesfinanzhof (BFH) in München nun eine Entscheidung getroffen.

Legt ein Arbeitnehmer an einem Arbeitstag nur einen dieser Wege zurück, ist für den betreffenden Arbeitstag in der Steuererklärung nur die Hälfte der Entfernungspauschale als Werbungskosten zu berücksichtigen. Das hat der BFH mit Urteil vom 12. Juni 2020 (Az.: VI R 42/17) entschieden.