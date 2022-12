Kein Abzug bei der Einkommensteuer von Mitgliedsbeiträgen an Vereine, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden (Urteil vom 28.09.2022 – X R 7/21). Ab­zugsfähig seien jedoch Spenden an sol­che Vereine, so der BFH.