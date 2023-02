Die US-Sängerin Beyoncé hat bei der Grammy-Verleihung 2023 in vier Kategorien gewonnen. Der 41-jährige Superstar hat damit bei der 65. Verleihung des bedeutenden Musikpreises in Los Angeles zugleich einen neuen Grammy-Rekord aufgestellt. Jetzt hat Beyoncé in ihrer Karriere bereits insgesamt 32 der begehrten Trophäen ergattert, so viel wie kein Preisträger zuvor.