Der Gewinner des Computerspielpreises 2020 in der Kategorie „Bestes deutsches Spiel“ steht fest. Das beste deutsche Spiel ist „Anno 1800“. Damit gehen 100.000 Euro Preisgeld an das Team Ubisoft aus Mainz.

Die weiteren zwei Nominierten in dieser Kategorie erhalten je 25.000 Euro: Es sind Sea of Solitude (Jo-Mei / Electronic Arts) und Through the Darkest of Times (Paintbucket Games / HandyGames).