Tempo-Check: Berliner Finanzämter am schnellsten

Wie lange Steuerzahler auf ihren Steuerbescheid warten müssen, hängt davon ab, in welchem Bundesland man wohnt. Die Nase vorn haben die Finanzämter in Berlin – die Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen funktioniert in der Hauptstadt so schnell wie in keinem anderen Bundesland, wie der Bund der Steuerzahler (BdSt) mitteilte. In Berlin erhielten Arbeitnehmer ihren Steuerbescheid im Schnitt in 35 Tagen und damit am schnellsten.

Auch das Saarland und das drittplatzierte Rheinland-Pfalz erledigten die Steuererklärungen für Arbeitnehmer laut Tempo-Check des BdSt unter 40 Tagen. In allen übrigen Bundesländer braucht´s für die Bearbeitung eines Arbeitnehmer-Falls zwischen 40 und 60 Tagen.

Übrigens: Arbeitnehmer erhalten überdurchschnittlich oft eine Steuererstattung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gibt es im Durchschnitt rund 935 Euro zurück.