Aufgrund der zunehmenden Corona-Infektionen in Berlin wird auf belebten Straßen und Plätzen die Maskenpflicht ausgeweitet. Das teilte der Senat am Dienstag mit.

Eine Maskenpflicht gilt in der Hauptstadt künftig auch auf Märkten, in Warteschlangen. Zudem in folgenden Einkaufsstraßen: Tauentzienstraße, Wilmersdorfer Straße, Kurfürstendamm, Altstadt Spandau, Bergmannstraße, Schloßstraße, Friedrichstraße, Karl-Marx-Straße, Bölschestraße und Alte Schönhauser Straße.