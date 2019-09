Berlin Marathon 2019: Die Gewinner

Der Berlin Marathon 2019 ist zu Ende – die Gewinner stehen fest. Kenenisa Bekele aus Äthiopien hat bei der 46. Auflage des Berlin-Marathons die Zielline als Erster nach 2:01:41 Stunden überquert. Bekele verpasste nur um 2 Sekunden den Weltrekord des Kenianers Eliud Kipchoge (2:01:39).

Bei den Frauen siegte Ashete Bekere aus Äthiopien in 2:20:14 Stunden. Melat Kejeta aus Deutschland wurde bei den Damen Sechste in 2:23:57 Stunden und löste bei ihrem Debüt zugleich das Olympia-Ticket.

Insgesamt gingen beim Berlin-Marathon rund 47.000 Laufende an den Start – so viele wie noch nie. Der Lauf fand erstmals Anfang der 1970er-Jahres als Berliner Volksmarathon statt und ist heute die Laufveranstaltung in Deutschland mit den meisten Teilnehmern.