Zum Auftakt des 10. Spieltags der Fußball-Bundesliga siegte Hertha BSC Berlin gegen Union Berlin.

Die Hertha setzte sich im Hauptstadt-Derby am Freitagabend gegen die Eisernen mit 3:1 durch.

Am Samstag stehen fünf Spiele auf dem Programm. Am Abend (18.30 Uhr) kommt es dann zum Top-Spiel FC Bayern vs. RB Leipzig.