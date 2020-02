Berlin: Hauptstadt zählt 1.976 Obdachlose

In Berlin hat es im vergangenen Monat eine Obdachlosenzählung gegeben – die Hauptstadt zählt 1.976 Obdachlose. Das hat die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Freitag mitgeteilt.

In der Nacht der Solidarität Ende vergangenen Monats haben Freiwillige bei der bundesweit ersten Obdachzählung 807 Menschen bei der Straßenzählung im öffentlichen Raum registriert. 15 obdachlose Menschen wurden in Rettungsstellen Berliner Krankenhäuser gezählt.

158 Obdachlose wurden bei der Aktion im ÖPNV (112 in der S-Bahn, 46 bei der BVG) gezählt. 12 in Polizeigewahrsam, 942 in Einrichtungen der Kältehilfe und 42 im Warte- und Wärmeraum Gitschiner Straße 15.

„Etwa ein Drittel dieser Menschen hat den Zählteams über ihre Lebenssituation berichtet. Wir wissen jetzt mehr über das Alter obdachloser Menschen, ihr Geschlecht, woher sie kommen und erstmals auch, wie lange sie schon wohnungslos sind“, sagte Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales.

Die Daten der einzelnen Zählräume werden nun ausgewertet. In Zusammenarbeit mit den Bezirken sowie den Akteurinnen und Akteuren der Wohnungslosenhilfe werde nun überprüft, welche Hilfsangebote vor Ort verbessert werden müssen, so Breitenbach weiter.