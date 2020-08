Berlin: Gericht kippt Demo-Verbot

Das Verwaltungsgericht Berlin hat in einem Eilbeschluss das Demonstrationsverbot gegen die Corona-Politik am Wochenende in der Hauptstadt gekippt (Beschluss der 1. Kammer vom 28. August 2020; VG 1 L 296/20).

Die Versammlung könne stattfinden. Allerdings muss der Veranstalter bei deren Abhaltung Auflagen einhalten.

So muss dieser im Bühnenbereich Gitter zur Vermeidung einer Personenballung aufstellen, und er muss mittels beständig wiederholter Durchsagen und unter Einsatz seiner Ordner sicherstellen, dass auch die übrigen Teilnehmer die Mindestabstände einhalten.

Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.