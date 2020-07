Berlin: Auto rast in Menschenmenge

Ein Autofahrer rast in Berlin in Menschenmenge und verletzt mehrere Personen.

Mehrere Verletzte am Sonntag in Berlin: Ein Auto ist aus bislang ungeklärten Gründen am Morgen in eine Menschenmenge am Hardenbergplatz im Stadtteil Charlottenburg gefahren.

Der Fahrer des Unfall-PKW wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache laufen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit gebe es keinerlei Anhaltspunkte für ein politisches oder religiöses Motiv, schreibt die Polizei auf Twitter.