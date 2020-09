Bericht: Trump zahlte kaum Steuern

Steuerunterlagen von Donald Trump enthüllt: US-Präsident hat einem Bericht der „New York Times“ zufolge in letzten 15 Jahren kaum Einkommensteuer bezahlt.

Wie die renommierte US-Zeitung unter Berufung auf ihr vorliegende Steuer-Unterlagen berichtet, zahlte Trump demnach in dem Jahr, in dem er die Präsidentschaft gewann, Einkommenssteuern in Höhe von 750 US-Dollar. In seinem ersten Jahr im Weißen Haus zahlte er weitere 750 Dollar.

In 10 der vergangenen 15 Jahre habe er auf Bundesebene überhaupt keine Einkommenssteuern gezahlt – hauptsächlich, weil er angab, viel mehr Verluste gemacht zu haben, als er verdiente, schreibt das Blatt weiter. Trump bestreitet indes den Bericht.