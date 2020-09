Bereits 302 Eurojackpot-Millionengewinne

Zahl der Gewinne mit mehr als 1 Millionen Euro beim Eurojackpot haben 300er-Marke geknackt.

Ein besonderes Ereignis konnte die Eurojackpot-Lotterie – an der sich neben Deutschland weitere 17 Länder in Euro beteiligen – bei der Ziehung am vergangenen Freitag (11. September) feiern.

Mit gleich vier neuen Millionengewinnen steigt die Zahl der Eurojackpot-Millionäre seit Beginn des Eurolottos im März 2012 auf über 300 an. Seit dem Start der Lotterie vor achteinhalb Jahren gibt es nun bereits exakt 302 Millionengewinne.

Über die Hälfte der Millionengewinne (163) gingen nach Deutschland. Das teilte WestLotto, die für Eurojackpot federführende Lotteriegesellschaft in Nordrhein-Westfalen, mit.