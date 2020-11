Beratungen über Löw-Team am 04.12.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat einen Fahrplan für die Einordnung der Situation seiner Kicker nach der 0:6-Niederlage gegen Spanien formuliert.

In einer DFB-Präsidiumssitzung am 4. Dezember werde DFB-Direktor Oliver Bierhoff „die aktuelle Situation der Nationalmannschaft darstellen und einschätzen. Dazu gehören die Erfahrungen aus der Niederlage gegen Spanien, aber auch die Gesamtentwicklung der Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren“, schreibt der Verband auf seiner Webseite.

Der umstrittene Bundestrainer Joachim Löw soll bis dahin Zeit für eine grundlegende Aufarbeitung der Lage der DFB-Elf bekommen. „Sportlich, um die Ursachen der deutlichen Niederlage von Sevilla zu analysieren. Und persönlich, um die eigene große Enttäuschung zu verarbeiten. Das gehört sich so“, heißt es in der Mitteilung weiter.